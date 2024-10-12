Молодая красноярка хотела заработать на криптобирже и лишилась 8,9 млн рублей

В июле 24-летняя женщина случайно наткнулась в сети на предложение освоить новый вид заработка — торговлю на криптовалютной платформе. Условия были довольно простые, поэтому она решила попробовать. В кредит она взяла первые 1,8 млн рублей, которые перечислила «брокеру». Через какое-то время следом ушли еще 5 кредитов на сумму более 4 млн руб. Для одного из займов жертва оставила под залог свой автомобиль.
«Однако этой суммы ненасытным злоумышленникам оказалось мало. Чтобы вывести заработок, девушка заняла у подруг 970 тыс. рублей, а также 350 тыс. рублей у своей бабушки. В надежде вернуть переведённые суммы мама пострадавшей оформила кредиты и предоставила ей ещё 1,9 млн руб. Однако ни обещанного дохода, ни потраченных впустую сумм девушка так и не дождалась. В связи с этим она обратилась за помощью к правоохранителям», — рассказали в прокуратуре.
По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).
Всего с начала года жертвами интернет-мошенников стали 10 тыс. человек. Они отдали 2,7 млрд рублей. За неделю этот список пополнился 181 случаем на общую сумму 56,2 млн рублей.