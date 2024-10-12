Молодая красноярка хотела заработать на криптобирже и лишилась 8,9 млн рублей

«Однако этой суммы ненасытным злоумышленникам оказалось мало. Чтобы вывести заработок, девушка заняла у подруг 970 тыс. рублей, а также 350 тыс. рублей у своей бабушки. В надежде вернуть переведённые суммы мама пострадавшей оформила кредиты и предоставила ей ещё 1,9 млн руб. Однако ни обещанного дохода, ни потраченных впустую сумм девушка так и не дождалась. В связи с этим она обратилась за помощью к правоохранителям», — рассказали в прокуратуре.