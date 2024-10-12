Восьмой за сентябрь: в Башкирии снова вспыхнул комбайн

Вчера поздно вечером, 11 октября, в Кармаскалинском районе Башкирии загорелся комбайн. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
Инцидент произошел в деревне Аксаково. У комбайна Т-500 вспыхнул тормозной диск. Пожар на площади двух квадратных метров потушили прибывшие сотрудники МЧС и добровольцы. В причинах случившегося разбирается дознаватель ведомства.
— При пожаре звоните по номеру 112, — порекомендовали в экстренной службе.
Напомним, это уже восьмой раз за осень, когда в Башкирии загорается комбайн. Первый случай произошел 5 сентября в Ишимбае, второй — в тот же день около деревни Новоиликово Бакалинского района, третий — 6 сентября между деревней Мирзаитово и селом Нарат-Елга в Бакалинском районе, четвертый — 10 сентября около деревни Старый Калкаш в Стерлибашевском районе, пятый — 30 сентября в деревне Саргамыш в Салаватском районе, шестой — 30 сентября недалеко от деревни Тюканово 2-ое в Куюргазинском районе, седьмой — 5 октября возле Алексеевки в Кумертау.
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