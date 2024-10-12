В Актобе вынесли приговор убийце женщины-врача

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Суд приговорил подсудимого за преступления к 22 годам лишения свободы. Сам он признал вину в незаконном вторжении и убийстве, говорил, что хотел жениться на ней. Он отрицает, что изнасиловал женщину, и отметил, что не знал того, что преследовавший его человек, является сотрудником полиции.