В Октябрьском районе Красноярска выбило окно из-за пожара

В Красноярске из-за высокой температуры при возгорании выбило окно в квартире.
Всё произошло 11 октября в вечернее время. Пожар произошёл на одном из балконов многоквартирного дома в Октябрьском районе Красноярска.
Пожарные потушили огонь на 15 квадратных метрах.
Всего из дома эвакуировались 34 человека, из них четверо детей. Хозяин квартиры пострадал.
В ГУ МЧС России по Красноярскому краю рассказали, что от высокой температуры лопнуло балконное остекление и за счёт притока кислорода произошёл эффект увеличения огня.