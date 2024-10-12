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В Октябрьском районе Красноярска выбило окно из-за пожара

Хозяин квартиры пострадал.

В Красноярске из-за высокой температуры при возгорании выбило окно в квартире.

Всё произошло 11 октября в вечернее время. Пожар произошёл на одном из балконов многоквартирного дома в Октябрьском районе Красноярска.

Пожарные потушили огонь на 15 квадратных метрах.

Всего из дома эвакуировались 34 человека, из них четверо детей. Хозяин квартиры пострадал.

В ГУ МЧС России по Красноярскому краю рассказали, что от высокой температуры лопнуло балконное остекление и за счёт притока кислорода произошёл эффект увеличения огня.

пожары