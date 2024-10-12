В Хабаровском крае при загадочных обстоятельствах столкнулись катера

— В районе им. Лазо хабаровские спасатели МЧС России проводили поисковые работы на реке Уссури в около села Аргунское, где предположительно при столкновении двух катеров упал в воду 45-летний мужчина. По запросу полиции водолазы выполнили три спуска на глубину до шести метров. Осмотрено около 4 500 квадратных метров дна, а также береговая линия. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, — рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.