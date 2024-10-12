В Хабаровском крае при загадочных обстоятельствах столкнулись катера

На юге Хабаровского края безрезультатно завершились поиски возможно утонувшего при столкновении катеров на реке Уссури около села Аргунское катеров 45-летнего мужчины. Как сообщили корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, запрос на обследование дна в акватории предполагаемого столкновения поступил к ним от полиции.
— В районе им. Лазо хабаровские спасатели МЧС России проводили поисковые работы на реке Уссури в около села Аргунское, где предположительно при столкновении двух катеров упал в воду 45-летний мужчина. По запросу полиции водолазы выполнили три спуска на глубину до шести метров. Осмотрено около 4 500 квадратных метров дна, а также береговая линия. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, — рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.
В главке чрезвычайного ведомства напоминают важные правила безопасности пи плавании на маломерных судах:
— надевай спасательный жилет;
— не перегружай судно;
— выходи на воду только на исправном катере;
— смотри прогноз погоды заранее;
— не выходи на судовой ход других лодок;
— соблюдай правила района плавания.