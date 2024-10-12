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В Хабаровском крае при загадочных обстоятельствах столкнулись катера

Водолазам МЧС не удалось найти на дне реки Уссури тело предположительно упавшего в реку мужчины.

Источник: МЧС РФ

На юге Хабаровского края безрезультатно завершились поиски возможно утонувшего при столкновении катеров на реке Уссури около села Аргунское катеров 45-летнего мужчины. Как сообщили корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, запрос на обследование дна в акватории предполагаемого столкновения поступил к ним от полиции.

— В районе им. Лазо хабаровские спасатели МЧС России проводили поисковые работы на реке Уссури в около села Аргунское, где предположительно при столкновении двух катеров упал в воду 45-летний мужчина. По запросу полиции водолазы выполнили три спуска на глубину до шести метров. Осмотрено около 4 500 квадратных метров дна, а также береговая линия. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, — рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

В главке чрезвычайного ведомства напоминают важные правила безопасности пи плавании на маломерных судах:

— надевай спасательный жилет;

— не перегружай судно;

— выходи на воду только на исправном катере;

— смотри прогноз погоды заранее;

— не выходи на судовой ход других лодок;

— соблюдай правила района плавания.