В Новосибирске произошел крупный пожар в промзоне

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области, пожарные ликвидировали крупный пожар в промзоне в Ленинском районе.
Так, в час ночи 12 октября на улице Станционная загорелось трехэтажное заброшенное здание на площади 4 000 квадратных метров.
В здании происходило горение, которое быстро распространилось из-за сильного ветра. Через 3,5 часа открытое горение было ликвидировано. Вода подавалась, в том числе, с помощью автолестниц.
«До сих пор ведется проливка и разборка. Пострадавших нет», — пишет пресс-служба ведомства.
Уточняется, что к тушению были задействованы 67 человек и 20 единиц техники.