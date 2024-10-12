С начала года мошенники обманули более 10 тысяч жителей Красноярского края

За прошедшую неделю в Красноярском крае зарегистрирован 181 случай телефонного мошенничества на 56,2 млн рублей, а с начала 2024 года уловкам злоумышленников поддались 10 001 житель региона. Общая сумма ущерба от действий аферистов уже достигла 2,68 млрд рублей.