«Быстро раздевайся!»: После встречи с бывшим мужем ростовчанка оказалась на скамье подсудимых

Как говорят знакомые Елены, она года три назад развелась с 47-летний Александром. Женщина быстро встретила новую любовь и вскоре стала жить гражданским браком с Игорем. Александр же не мог забыть бывшую и периодически пробовал ее вернуть. Во время очередной такой попытки он едва не лишился жизни.