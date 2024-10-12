«Быстро раздевайся!»: После встречи с бывшим мужем ростовчанка оказалась на скамье подсудимых

Неразделенная любовь и ревность стали благодатной почвой для разыгравшейся криминальной драмы. В Ростовской области 46-летняя женщина пошла на преступление, защищая себя и второго мужа от нападок бывшего.
УВИДЕЛ БЫВШУЮ И ПОТЕРЯЛ ГОЛОВУ.
Как говорят знакомые Елены, она года три назад развелась с 47-летний Александром. Женщина быстро встретила новую любовь и вскоре стала жить гражданским браком с Игорем. Александр же не мог забыть бывшую и периодически пробовал ее вернуть. Во время очередной такой попытки он едва не лишился жизни.
Как следует из информации, опубликованной на сайте новошахтинского городского суда, мужчина пришел к Елене и ее гражданскому мужу домой. Начал с разговора о том, что хотел бы наладить дружеские отношения. Напоминал, что все же он и Елена — не чужие друг другу люди.
В итоге женщина пригласила его в квартиру и даже накрыла стол. За ужином мужчины выпили и у Александра, как он скажет позже в суде, помутился рассудок. Гость вдруг вспомнил все, что связывало его с бывшей женой.
— Он начал трогать меня, обнимать, хватать… И все — на глазах у человека, с которым я живу и которого люблю, — вспоминает Елена.
ПЫТАЛАСЬ ПО-ХОРОШЕМУ.
По началу женщина пыталась по-хорошему остудить пыл бывшего. Но тот лишь злился. Александр повалили Елену на диван.
— Быстро раздевайся! — приказал он той.
Сожитель Елены к тому моменту уже достал из ящика перцовый баллончик и распылил газ в лицо сопернику. Пока тот пытался понять, что к чему, Елена схватила кухонный нож и ударила им Александра грудь, а затем еще — и в живот.
После этого мужчина потерял сознание, а Елена вызвала скорую помощь. Раненого доставили в больницу и сделали экстренную операцию. А женщину повезли в отдел давать показания. Она не стала отпираться и рассказала, как все происходило. В отношении дончанки возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
К тому моменту, как начался суд, Александра уже выписали из больницы.
Он пришел на заседание и попросил судью не наказывать супругу. Мужчина объяснил благородный порыв тем, что сам виноват с том, что случилось. В итоге Елену признали виновной и приговорили к двум годам лишения свободы условно.
Приговор вступил в законную силу.