«Застрелил собственный сын»: в Башкирии на охоте погиб брат генерала Министерства обороны

Три брата, сын одного из них, а также местный егерь отправились охотиться на лося в лес недалеко от деревни Большие Шады. Мужчины ездили на охоту уже на протяжении многих лет, и в этом году не стали нарушать традицию. СК уточняет, что у пятерых были необходимые разрешения и лицензии.