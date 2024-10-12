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«Застрелил собственный сын»: в Башкирии на охоте погиб брат генерала Министерства обороны

В Башкирии брата генерала Минобороны на охоте убил сын
Источник: Комсомольская правда

Вчера днем, 11 октября, в Мишкинском районе Башкирии в результате несчастного случая погиб мужчина. Об этом «КП-Уфа» сообщила пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

Три брата, сын одного из них, а также местный егерь отправились охотиться на лося в лес недалеко от деревни Большие Шады. Мужчины ездили на охоту уже на протяжении многих лет, и в этом году не стали нарушать традицию. СК уточняет, что у пятерых были необходимые разрешения и лицензии.

Охотники быстро обнаружили лося и разместились по точкам. Самый младший из них выстрел, но промахнулся. Животное испугалось и побежало, и в тот самый миг мужчина снова открыл огонь. Но, к сожалению, он попал в голову отца.

По словам очевидцев, пуля попала в голову пенсионеру, он погиб прямо на месте. Вместе с погибшим на охоте, как сообщает Telegram-канал Baza, также находился его брат-генерал Минобороны.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли оружие и назначили судебные экспертизы. Также прошел допрос подозреваемых и очевидцев.

— Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — заявили в Следкоме.

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