«Застрелил собственный сын»: в Башкирии на охоте погиб брат генерала Министерства обороны

Вчера днем, 11 октября, в Мишкинском районе Башкирии в результате несчастного случая погиб мужчина. Об этом «КП-Уфа» сообщила пресс-служба Следственного комитета Башкирии.
Три брата, сын одного из них, а также местный егерь отправились охотиться на лося в лес недалеко от деревни Большие Шады. Мужчины ездили на охоту уже на протяжении многих лет, и в этом году не стали нарушать традицию. СК уточняет, что у пятерых были необходимые разрешения и лицензии.
Охотники быстро обнаружили лося и разместились по точкам. Самый младший из них выстрел, но промахнулся. Животное испугалось и побежало, и в тот самый миг мужчина снова открыл огонь. Но, к сожалению, он попал в голову отца.
По словам очевидцев, пуля попала в голову пенсионеру, он погиб прямо на месте. Вместе с погибшим на охоте, как сообщает Telegram-канал Baza, также находился его брат-генерал Минобороны.
Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли оружие и назначили судебные экспертизы. Также прошел допрос подозреваемых и очевидцев.
— Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — заявили в Следкоме.
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