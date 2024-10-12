«Готовился к зиме»: омич решил бесплатно обновить зимний гардероб, но его задержала полиция

Работники магазина головных уборов на улице Марченко обратились в полицию с необычным заявлением — неизвестный мужчина украл шапку. Сотрудникам полиции удалось задержать вора.
Прибывшие на место преступления полицейские отсмотрели записи с камер видеонаблюдения. На видео можно увидеть, как злоумышленник меряет несколько раз шапку, а позже прячет ее за пазухой.
Правоохранители обследовали близлежащую территорию и нашли вора на улице Лобкова. Им оказался ранее судимый за кражи и незаконный оборот наркотиков 32-летний житель Ленинского округа.
На допросе преступник пояснил, что хотел оставить шапку себе — таким способом он решил подготовиться к надвигающимся холодам.
На мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («кража»). Полицейские вернули шапку владельцу магазина.