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В Минске минивэн Dodge загорелся, врезавшись в припаркованный Volkswagen

В Минске минивэн Dodge врезался в припаркованную легковушку Volkswagen и загорелся
Источник: Комсомольская правда

В Минске произошло ДТП с возгоранием: как сообщили в ГАИ белорусской столицы, на улицы Лынькова минивэн Dodge врезался в припаркованный легковой автомобиль Volkswagen, после чего загорелся.

ДТП случилось около 17.50 в пятницу, 11 октября 2024 года.

«52-летний водитель автомобиля Dodge, двигаясь по улице Лынькова, напротив дома № 69 по улице Лынькова потерял управление и совершил наезд на припаркованный автомобиль Volkswagen и бордюрный камень», — проинформировали в ГАИ.

После наезда Dodge загорелся, пострадал водитель авто, а также 51-летняя пассажирка, находившаяся в салоне. Их доставили в больницу.

Что касается причин ДТП, то по предварительной информации предположительно водителю Dodge в какой-то момент стало плохо во время движения.

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