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На Пермском тракте водитель на летней резине влетел в грузовик и погиб

Водитель ВАЗ не справился с управлением и столкнулся с грузовиком на Пермском тракте.

Источник: ГАИ Свердловской области

Утром 12 октября на трассе «Пермь — Екатеринбург» произошло смертельное ДТП. Трагедия случилась на 283 километре Пермского тракта.

По предварительным данным, 28-летний водитель ВАЗ-2109 на летних шинах ехал на большой скорости и потерял управление. Легковушка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком Volvo в составе с полуприцепом.

— В результате ДТП водитель легкового автомобиля от несовместимых с жизнью травм скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи, — сообщили в ГАИ Свердловской области.

Выяснилось, что погибший молодой человек не имел прав на управление автомобилем. Ранее он трижды привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде.

На данный момент устанавливается, в каком состоянии находился водитель в момент аварии. На месте ЧП сотрудники полиции проводят процессуальные действия, проводится расследование.