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Еще одна омская пенсионерка стала жертвой «легких инвестиций»

Мошенники обманули пожилую омичку на 1 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Омская пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников на 1 млн рублей. Аферисты смогли убедить пенсионерку скачать приложение на телефон и «инвестировать» деньги.

Полицейским 73-летняя омичка рассказала, что в сети ее заинтересовала реклама приложения для инвестирования. Она перешла по ссылке на биржевую платформу и оставила личные данные.

В скором времени пенсионерке позвонил якобы аналитик инвестиционной компании, который попросил женщину скачать и установить на телефон специальное приложение. По указаниям афериста женщина перевела на счета мошенников более 1 млн рублей.

Омичка поняла, что стала жертвой аферистов только тогда, когда не смогла вывести вложенные деньги.

Полицейские завели уголовное дело и устанавливают причастных к совершению преступления лиц.

Ранее мы писали, что омичка повелась на рекламу легких инвестиций и потеряла 1 млн рублей.