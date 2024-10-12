Еще одна омская пенсионерка стала жертвой «легких инвестиций»

Омская пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников на 1 млн рублей. Аферисты смогли убедить пенсионерку скачать приложение на телефон и «инвестировать» деньги.
Полицейским 73-летняя омичка рассказала, что в сети ее заинтересовала реклама приложения для инвестирования. Она перешла по ссылке на биржевую платформу и оставила личные данные.
В скором времени пенсионерке позвонил якобы аналитик инвестиционной компании, который попросил женщину скачать и установить на телефон специальное приложение. По указаниям афериста женщина перевела на счета мошенников более 1 млн рублей.
Омичка поняла, что стала жертвой аферистов только тогда, когда не смогла вывести вложенные деньги.
Полицейские завели уголовное дело и устанавливают причастных к совершению преступления лиц.
Ранее мы писали, что омичка повелась на рекламу легких инвестиций и потеряла 1 млн рублей.