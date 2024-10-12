Пожар на нефтебазе в Феодосии — ситуация в городе сегодня

Пожар на нефтебазе в Феодосии начался утром 7 октября. В четверг вечером на одном из терминалов нефтебазы произошел выброс горючих материалов. Зону окружили сотрудники профильных служб. На данный момент горение продолжается, по данным мэра Феодосии Игоря Ткаченко, из близлежащих районов были эвакуированы 1137 человек. Люди начали возвращаться в свои дома в пятницу, 11 октября.