Пожар на нефтебазе в Феодосии — ситуация в городе сегодня

По его данным, ожидают возвращения в свои дома жильцы микрорайона Северный и улицы Геологической.
«Сегодня с утра комиссия начала работу по оценке нанесенного ущерба жителям района Ближних Камышей», — написал Ткаченко в Telegram.
Он отметил, что введенные ранее в городе ограничения пока не снимаются. Работы по ликвидации последствий возгорания продолжаются.
«Режим чрезвычайной ситуации техногенного характера пока не снят. Ограничения по проезду транспорта на участках дорог, которые находятся по периметру нефтяного терминала, сохраняются. При этом, по маршруту № 2 продлено движение автобусов до остановки “Заготзерно”, —.
Пожар на нефтебазе в Феодосии начался утром 7 октября. В четверг вечером на одном из терминалов нефтебазы произошел выброс горючих материалов. Зону окружили сотрудники профильных служб. На данный момент горение продолжается, по данным мэра Феодосии Игоря Ткаченко, из близлежащих районов были эвакуированы 1137 человек. Люди начали возвращаться в свои дома в пятницу, 11 октября.
В МЧС заверили, что пожар не угрожает жизни и здоровью граждан, ситуация контролируемая. Специалисты Роспотребнадзора ежедневно берут пробы воздуха — превышения вредных веществ в воздухе не выявлено. По оценкам ученых, серьезный урон экологии также нанесен не был, однако в ближайшее время следует ужесточить условия мониторинга атмосферного воздуха.