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В Башкирии сын застрелил отца на охоте

В Башкирии во время охоты житель Бирского района по трагичной случайности застрелил из ружья своего отца.

Источник: Башинформ

Как сообщили «Башинформу» в следкоме РБ, инцидент произошел накануне днем 11 октября в лесу неподалеку от деревни Большие Шады на территории Мишкинского района.

По версии следствия, 6 мужчин охотились, имея соответствующие разрешения и лицензии. Один из охотников, целясь в животное, не убедился в отсутствии людей в зоне поражения и попал отцу в голову. От полученного ранения он скончался на месте.

«Проведен осмотр места происшествия, изъято оружие, назначены судебные экспертизы, допрошены подозреваемый и очевидцы, проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего».

прокомментировали в ведомстве.

Сейчас в отношении жителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности.