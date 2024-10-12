Суд арестовал счета бывшего мэра Сочи Копайгородского

В столице Мещанский районный суд арестовал счета бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его жены Янины Копайгородской, а также связанных с ним юрлиц. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
«Столичный суд наложил арест на денежные средства, принадлежащие экс-главе муниципального образования города-курорта Сочи Краснодарского края, его родственникам и аффилированным с ним юридическим лицам», — говорится в сообщении.
По решению суда распоряжаться денежными средствами запрещено.
Ранее стало известно, что следствие арестовало имущество семьи Алексея Копайгородского.
Напомним, бывший глава Сочи обвиняется в растрате. Его заключили под стражу до 18 ноября. Защита Алексея Копайгородского подала жалобу на решение суда об аресте. Рассмотрение назначено на 15 октября.