В Могилеве в ДТП с автобусом пострадали три пассажирки

При движении по ул. Первомайской 44-летний водитель автобуса MAZ вблизи дома № 69 проявил невнимательность и врезался в световую опору. В результате ДТП три пассажирки общественного транспорта получили травмы. Для осмотра и оказания необходимой помощи их доставили в больницу.