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В Могилеве в ДТП с автобусом пострадали три пассажирки

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве три пассажирки автобуса пострадали в дорожно-транспортном происшествии, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Источник: УВД Могилевского облисполкома

При движении по ул. Первомайской 44-летний водитель автобуса MAZ вблизи дома № 69 проявил невнимательность и врезался в световую опору. В результате ДТП три пассажирки общественного транспорта получили травмы. Для осмотра и оказания необходимой помощи их доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что водителю при движении необходимо быть предельно осторожным и концентрировать внимание только на дорожной обстановке. Запрещается садиться за руль в утомленном состоянии.