Пожар в Башкирии повредил шесть построек в СНТ

Инцидент произошел в СНТ «Спорт-Отдых». Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся. В результате случившегося были повреждены четыре садовых дома и две бани. Огонь потушили огнеборцы МЧС, Государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям, а также местная добровольной пожарной команды. К счастью, никто не пострадал.