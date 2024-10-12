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Пожар в Башкирии повредил шесть построек в СНТ

В Башкирии загорелись четыре садовых дома и две бани
Источник: Комсомольская правда

Вчера поздно вечером 11 октября, в Чишминском районе Башкирии пожар повредил шесть построек на территории садового некоммерческого товарищества. Об этом рассказала пресс-служба республиканского МЧС.

Инцидент произошел в СНТ «Спорт-Отдых». Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся. В результате случившегося были повреждены четыре садовых дома и две бани. Огонь потушили огнеборцы МЧС, Государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям, а также местная добровольной пожарной команды. К счастью, никто не пострадал.

Расследование ЧП проводит дознаватель МЧС, причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

— Позаботьтесь о том, чтобы электрические приборы в доме были исправны, не включайте в одну розетку несколько мощных электроприборов, — порекомендовали в экстренной службе.

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