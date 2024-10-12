Горим! С приходом холодов в Пермском крае — пожар за пожаром

— У нас пожары происходят ежедневно, от 10 до 20 пожаров за сутки. За сентябрь было зарегистрировано более 300 пожаров. А с начала октября — уже более 120 пожаров. То есть — более 420 пожаров с начала осенне-зимнего пожароопасного сезона. К сожалению, мы видим серьезное увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.