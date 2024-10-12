Горим! С приходом холодов в Пермском крае — пожар за пожаром

Дня не проходит, чтобы в Пермском крае где-нибудь не полыхал пожар. С приходом отопительного сезона пожарные фиксируют резкое ухудшение печальной статистики.
О чем она говорит? Как предотвратить трагедию?
Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) рассказал заместитель начальника ГУ МЧС по Пермскому краю Сулейман Мирзоянов:
— У нас пожары происходят ежедневно, от 10 до 20 пожаров за сутки. За сентябрь было зарегистрировано более 300 пожаров. А с начала октября — уже более 120 пожаров. То есть — более 420 пожаров с начала осенне-зимнего пожароопасного сезона. К сожалению, мы видим серьезное увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С начала года на пожарах погибло 126 человек, из них пятеро детей. Травмы получили 185 человек. Цифры, конечно, колоссальные.
В действующем законодательстве предусмотрена административная и уголовная ответственность за несоблюдение правил противопожарной безопасности. В частности — штрафные санкции до 50 тысяч рублей для физических лиц, а в случае уголовной ответственности — лишение свободы до 1 года. А если будет причинен тяжкий вред здоровью человека — то до 7 лет.
Основные причины пожаров в отопительный период связаны с использованием неисправных печей, электрического и газового нагревательного оборудования.
Печемся о печах.
С началом отопительного сезона нужно провести ревизию печей. Необходимо проводить очистку дымоходов и печей от сажи с определенной периодичностью — один раз в три месяца для отопительных печей и раз в месяц для кухонных и иных печей непрерывной продолжительной топки. Золу, шлак и уголь нужно удалять в специально отведенные для этого места, которые должны находиться не ближе 15 метров от сгораемых строений.
Дымовые трубы должны быть оснащены исправными искроуловителями. Ни в к коем случае нельзя использовать в качестве дымоходов вентиляционные каналы.
Нельзя перекаливать печи. Их стенки должны иметь положенные отступы от горючих конструкций или отгорожены от них противопожарными перегородками-разделками. При наличии прогаров и повреждений в печных стенках, дымоходах, разделках, притопочных листах топить печи нельзя. Дверцы печей должны плотно закрываться и иметь надежные запоры.
Дымоход должен быть, как минимум, на полметра выше конька крыши.
При обнаружении на примыкающих конструкциях, выполненных из древесины и других горючих материалов признаков термического повреждения, эксплуатацию печи необходимо прекратить.
Нельзя топить печи углем или газом, если они для этого не предназначены.
Отопительное электрооборудование.
Провода и кабели должны выдерживать нагрузку. Если провода, рубильники, розетки имеют повреждения, следы термического воздействия, необходимо сразу прекращать эксплуатацию.
Ни в коем случае нельзя использовать самодельные электронагревательные устройства. Они должны быть только заводского исполнения. При их эксплуатации надо четко соблюдать условия, описанные в инструкции завода-изготовителя. Надо четко объяснить их домочадцам. Например, если сказано ничем не накрывать отопители, то не нужно сушить на нем мокрую одежду. Их нельзя ставить вблизи возгораемых материалов. Нельзя оставлять без присмотра работающие электронагревательные приборы. Нарушение этих правил является частой причиной пожаров.
Газовое отопление.
Газовые нагревательные приборы должны быть подготовлены к сезону, нужно провести их необходимое техническое облуживание. Нельзя оставлять их включенными без присмотра — за исключением тех приборов, работа которых предусмотрена в круглосуточном режиме в соответствие с техдокументацией завода-изготовителя.
Недопустимо использовать кухонные газовые плиты для обогрева помещения, сушки белья.
Куда звонить?
При первых признаках возгорания необходимо сразу же сообщить об этом в пожарную охрану. Со стационарного телефона — по номеру 01, с мобильного — 112. Рассказать о месте возгорания, о том, есть ли люди внутри помещения, оставить свои данные и контактный номер телефона. Нужно повестить окружающих, чтобы все эвакуировались. На начальной стадии возгорания, по возможности, принять меры по тушению пожара.
Если возгорание произошло в квартире, после эвакуации из нее необходимо закрыть зав собой дверь, чтобы ограничить доступ кислорода.