В ночном столкновении четырех автомобилей в Ростове пострадали два человека

— После этого «Мерседес» отбросило на полосу встречного движения, и там произошло столкновение с автомобилем «Ниссан Кашкай», которой управлял 51-летний человек. В результате «Ниссан Кашкай» отбросило назад, где автомобиль столкнулся со стоящей позади легковой машиной «Ауди», за рулем которой находился 48-летний водитель.