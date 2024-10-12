В ночном столкновении четырех автомобилей в Ростове пострадали два человека

Поздно вечером в пятницу, 11 октября, в центре Ростова-на-Дону произошло массовое ДТП с пострадавшими. Подробности сообщают у отделе пропаганды Управления ГАИ по региону.
— В 22:20 в районе дома по проспекту Буденновскому, № 90/133, 32-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Гранта», по предварительным данным, на регулируемом перекрестке, выехал на запрещающий сигнал светофора. В результате этого его машина столкнулась с легковым автомобилем «Мерседес Бенц» под управлением 25-летнего водителя, — рассказали в Госавтоинспекции.
На этом не закончилось. По инерции в ДТП были вовлечены еще несколько машин.
— После этого «Мерседес» отбросило на полосу встречного движения, и там произошло столкновение с автомобилем «Ниссан Кашкай», которой управлял 51-летний человек. В результате «Ниссан Кашкай» отбросило назад, где автомобиль столкнулся со стоящей позади легковой машиной «Ауди», за рулем которой находился 48-летний водитель.
В результате ДТП получили травмы 25-летний пассажир автомобиля «Мерседес Бенц» 1999 г.р. и 51-летний водитель «Ниссан Кашкай». Их доставили доставили в больницу.
— По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, — заверили в Госавтоинспекции.