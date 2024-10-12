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Жительница Самарской области по совету соседки перевела деньги мошенникам

В Самарской области 65-летняя санитарка стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Жительнице Чапаевска позвонил неизвестный и предложил заработать на «валюте и нефти». Он сказал, что зарегистрировал женщину на брокерском сайте для ведения торгов и открыл на ее имя счет. Жертва согласилась на предложенные условия и по инструкции незнакомца за месяц оформила кредиты в разных банках и перевела более миллиона рублей. Кроме того, она уговорила «выгодно заработать» свою 50-летнюю соседку-пенсионерку. Та вложила более 1,1 млн рублей.

Проблемы начались, когда женщины попытались вывести деньги. Код, который прислал «помощник брокера», оказался неверным. После этого женщины пошли в полицию.