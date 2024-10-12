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Трехлетний мальчик из Ленобласти умер, наглотавшись магнитов

Следователи возбудили уголовное дело после смерти трехлетнего мальчика, наглотавшегося магнитов.

Источник: Комсомольская правда

Трехлетний мальчик 4 октября в доме в поселке Петровское проглотил несколько магнитов. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в детскую областную больницу. Там ему диагностировали острую кишечную непроходимость, воспаление брюшины и множественную перфорацию желудка. Врачи неделю боролись за жизнь малыша, но, к сожалению, спасти его не удалось. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

— Трехлетний мальчик скончался в областной больнице 10 октября. А 11 октября в региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, — уточнил источник.

По данным агентства, ребенок воспитывался в неполной, но благополучной семье. На учете она не состояла. Мать мальчика находится в декретном отпуске. Отец нигде не работает, его место жительства сейчас устанавливается.