Трехлетний мальчик из Ленобласти умер, наглотавшись магнитов

Трехлетний мальчик 4 октября в доме в поселке Петровское проглотил несколько магнитов. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в детскую областную больницу. Там ему диагностировали острую кишечную непроходимость, воспаление брюшины и множественную перфорацию желудка. Врачи неделю боролись за жизнь малыша, но, к сожалению, спасти его не удалось. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».