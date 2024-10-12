В ДТП погиб депутат Воронежской областной думы

Сегодня, 12 октября, утром в ДТП в Острогожском районе трагически погиб депутат Воронежской областной думы Евгений Гапоненко. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Гусев.
39-летний парламентарий возглавлял одно из крупнейших воронежских производителей плодов и ягод ЗАО «Острогожсксадпитомник».
— Евгений Гапоненко стремился сделать «Острогожсксадпитомник» одним из лучших садоводческих хозяйств России, — отметил глава региона.
По словам губернатора, Гапоненко не только поддерживал вынужденно переехавших с Донбасса и волонтеров, но и в интересах всех аграриев региона работал над улучшением законодательства в сфере сельского хозяйства и экологии.