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В ДТП погиб депутат Воронежской областной думы

Евгению Гапоненко было 39 лет.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 12 октября, утром в ДТП в Острогожском районе трагически погиб депутат Воронежской областной думы Евгений Гапоненко. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

39-летний парламентарий возглавлял одно из крупнейших воронежских производителей плодов и ягод ЗАО «Острогожсксадпитомник».

— Евгений Гапоненко стремился сделать «Острогожсксадпитомник» одним из лучших садоводческих хозяйств России, — отметил глава региона.

По словам губернатора, Гапоненко не только поддерживал вынужденно переехавших с Донбасса и волонтеров, но и в интересах всех аграриев региона работал над улучшением законодательства в сфере сельского хозяйства и экологии.