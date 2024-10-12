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«Задушили и бросили на свалке»: убийцу бизнесмена из Бурятии спустя 15 лет задержали в Москве

Убийцу бизнесмена из Северобайкальска поймали спустя 15 лет в Москве
Источник: Комсомольская правда

Съемные квартиры, новая фамилия, постоянный страх, что могут поймать. За 15 лет в бегах такой образ жизни видимо наскучил, а страх сменился уверенностью, что наказания не будет… Громкое убийство предпринимателя из Северобайкальска республики Бурятия в 2005 году потрясло многих. Тогда двое мужчин убили бизнесмена и выкинули тело на свалку, после чего один отправился за решетку, а второй — исчез…

— Видимо, он уверовал в свою безнаказанность. Его поиск не прекращался все 15 лет. Но он вел очень закрытый образ жизни. Возможно, часто менял съемные квартиры. Нигде замечен не был, хотя и жил по своим настоящим документам, — отмечали следователи в то время.

Пока один из убийц был в бегах, второй вовсю давал показания и готовился сесть за решетку. Он то и рассказал, как они с приятелем разработали план. Убийство произошло еще 24 апреля 2005 года. Тогда двое знакомых из Северобайкальска узнали, что местный бизнесмен передает деньги за товар через проводников поездов.

— В вечернее время они выследили предпринимателя, который направлялся на вокзал. Подъехали к нему на машине и предложили подвезти. Ничего не подозревая, бизнесмен, знакомый с молодыми людьми, сел в автомобиль на переднее пассажирское сиденье. Возле здания вокзала, один из злоумышленников с заднего сиденья накинул на шею жертвы удавку и стал душить, — сообщили в СУ СКР республики Бурятия.

Когда тело предпринимателя обмякло, убийцы отвезли его на свалку и выбросили. Прежде чем уехать они осмотрели его карманы и вытащили 120 тысяч рублей. Спустя время тело жертвы было найдено, тогда и началось расследование длиною в 15 лет.

— Один убийца был задержан по горячим следам. Он признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах расправы. Судом ему вынесен приговор и назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, — поделились следователи.

Шло время, а зацепок у следствия не было. Только в 2020 году на второго убийцу удалось выйти. Как оказалось, почувствовал свою безнаказанность он решил купить в столице квартиру и машину. Также он два раза получал штраф за нарушение ПДД, что и привлекло внимание оперативников.

— Для его задержания из Бурятии в столицу вылетели работники уголовного розыска полиции. Мужчина был доставлен в республику, — рассказали в СУ СКР Бурятии.

Уже в марте 2021 года Верховный суд республики рассмотрел дело и назначил 41-летнему беглецу 12,6 лет колонии строгого режима. Его сообщник отсидел срок и вышел на свободу в 2019 году.