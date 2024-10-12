«Задушили и бросили на свалке»: убийцу бизнесмена из Бурятии спустя 15 лет задержали в Москве

Съемные квартиры, новая фамилия, постоянный страх, что могут поймать. За 15 лет в бегах такой образ жизни видимо наскучил, а страх сменился уверенностью, что наказания не будет… Громкое убийство предпринимателя из Северобайкальска республики Бурятия в 2005 году потрясло многих. Тогда двое мужчин убили бизнесмена и выкинули тело на свалку, после чего один отправился за решетку, а второй — исчез…