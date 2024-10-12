Трое погибли и трое пострадали: жуткое ДТП произошло в Текели

Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте Департамента полиции области Жетісу, 11 октября на улице Ауэзова в Текели произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли 3 человека, еще 3 пострадавших были доставлены в больницу. По данному факту начато досудебное расследование.