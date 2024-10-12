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Трое погибли и трое пострадали: жуткое ДТП произошло в Текели

Авария произошла 11 октября на улице Ауэзова в городе Текели. В ДТП погибли трое казахстанцев, еще трое госпитализированы в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию области.

Источник: instagram.com/zhetysu.police

Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте Департамента полиции области Жетісу, 11 октября на улице Ауэзова в Текели произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли 3 человека, еще 3 пострадавших были доставлены в больницу. По данному факту начато досудебное расследование.

«Призываем вас быть предельно осторожными за рулем и строго соблюдать правила дорожного движения, особенно в условиях ухудшения погодных условий. Берегите себя и окружающих!» — призывают правоохранители.

На видео видно, что попавшие в ДТП машины критически повреждены.