В Таганроге 11-летнюю школьницу сбил внедорожник, ребенок в тяжелом состоянии

В Ростовской области накануне вечером произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Авария произошла в Таганроге. Об этом сообщают в региональном управлении ГАИ.
— В 18:00 в переулке Гоголевский 33-летний водитель за рулем Geely Tugella, по предварительным данным, наехал на пешехода, 11-летнюю девочку. Ребенок переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
В результате ДТП школьницу с тяжелыми травмами забрали в больницу.
— Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося, — заверили в ГАИ.