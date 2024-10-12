В Таганроге 11-летнюю школьницу сбил внедорожник, ребенок в тяжелом состоянии

— В 18:00 в переулке Гоголевский 33-летний водитель за рулем Geely Tugella, по предварительным данным, наехал на пешехода, 11-летнюю девочку. Ребенок переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте, — прокомментировали в Госавтоинспекции.