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В Таганроге 11-летнюю школьницу сбил внедорожник, ребенок в тяжелом состоянии

Школьницу в тяжелом состоянии доставили в больницу после ДТП в Таганроге
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области накануне вечером произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Авария произошла в Таганроге. Об этом сообщают в региональном управлении ГАИ.

— В 18:00 в переулке Гоголевский 33-летний водитель за рулем Geely Tugella, по предварительным данным, наехал на пешехода, 11-летнюю девочку. Ребенок переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

В результате ДТП школьницу с тяжелыми травмами забрали в больницу.

— Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося, — заверили в ГАИ.