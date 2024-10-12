В Могилеве рейсовый автобус попал в ДТП с пострадавшими, врезавшись в столб

Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко предложил выращивать в Гомельской области арбузы, персики, и виноград (все дело в изменении климата и возникших вполне благоприятных погодных условий). Рассказывали мы и о том, какой будет погода в Беларуси в субботу, 12 октября 2024 года (тут про это).