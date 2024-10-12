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В Могилеве рейсовый автобус попал в ДТП с пострадавшими, врезавшись в столб

В Могилеве рейсовый автобус попал в крупное ДТП с пострадавшими, врезавшись в столб
Источник: Комсомольская правда

Рейсовый автобус попал в крупное ДТП с пострадавшими в Могилеве, врезавшись в столб. ДТП, как сообщили в областной ГАИ, произошло утром в субботу, 12 октября 2024 года.

«44-летний водитель рейсового автобуса MAЗ, двигаясь по улице Первомайской вблизи дома 69, проявил невнимательность и совершил столкновение со световой опорой», — констатировали в ГАИ.

В результате ДТП травмы получили три пассажирки автобуса, для осмотра и оказания медпомощи они доставлены в больницу.

Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко предложил выращивать в Гомельской области арбузы, персики, и виноград (все дело в изменении климата и возникших вполне благоприятных погодных условий). Рассказывали мы и о том, какой будет погода в Беларуси в субботу, 12 октября 2024 года (тут про это).