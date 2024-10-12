Житель Крыма с особой жестокостью убил свою сестру, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики.
В пьяном виде он был дома у родственницы, где они поругались. Мужчина облил ее бензином и поджег, хотя знал, что в доме есть и другие люди. Потерпевшая погибла от ожогов.
«Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к 17 годам 20 дням лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год 9 месяцев», — прокомментировали в пресс-службе.
Напомним, другой житель Крыма отправится в тюрьму за убийство знакомого шваброй.