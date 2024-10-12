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Депутат Воронежской облдумы Евгений Гапоненко погиб в ДТП

В результате ДТП, произошедшего в Воронежской области, погиб депутат областной думы Евгений Гапоненко. Об этом сообщил 12 октября губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Авария произошла в Острогожском районе. Погибшему было 39 лет.

Евгений Гапоненко являлся директором одного из крупнейших питомников в Воронеже по производству плодов и ягод.

«Вслед за отцом, Николаем Ивановичем, он стремился сделать “Острогожсксадпитомник” одним из лучших садоводческих хозяйств России», — сообщил губернатор.

Руководство мужчина совмещал с работой заместителем председателя комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций в Воронежской областной думе.

Александр Гусев выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также всему коллективу «Острогожсксадпитомника».