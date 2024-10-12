Депутат Воронежской облдумы Евгений Гапоненко погиб в ДТП

Авария произошла в Острогожском районе. Погибшему было 39 лет.
Евгений Гапоненко являлся директором одного из крупнейших питомников в Воронеже по производству плодов и ягод.
«Вслед за отцом, Николаем Ивановичем, он стремился сделать “Острогожсксадпитомник” одним из лучших садоводческих хозяйств России», — сообщил губернатор.
Руководство мужчина совмещал с работой заместителем председателя комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций в Воронежской областной думе.
Александр Гусев выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также всему коллективу «Острогожсксадпитомника».