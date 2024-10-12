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Пассажирский автобус №480 врезался в «Ниссан» в Иркутске

Авария произошла на улице Лермонтова 12 октября
Источник: Комсомольская правда

В Иркутске на улице Лермонтова пассажирский автобус врезался в иномарку. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, авария произошла 12 октября примерно в пять часов вечера.

— По предварительным данным, автобус следовал по маршруту № 480 в направлении улицы Улан-Баторская. В районе дома 82 улицы Лермонтова 61-летний водитель совершил столкновение с автомобилем Nissan Terrano, остановившимся на красный сигнал светофора, — пояснили в ведомстве.

Пассажирку «Ниссана» отвезли в больницу с травмами. Сейчас правоохранители проводят проверку. А в прокуратуре взяли на контроль ее результаты.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске водитель японской иномарки сбил пенсионерку. Женщина переходила дорогу в неположенном месте.