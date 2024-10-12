Пассажирский автобус №480 врезался в «Ниссан» в Иркутске

В Иркутске на улице Лермонтова пассажирский автобус врезался в иномарку. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, авария произошла 12 октября примерно в пять часов вечера.
— По предварительным данным, автобус следовал по маршруту № 480 в направлении улицы Улан-Баторская. В районе дома 82 улицы Лермонтова 61-летний водитель совершил столкновение с автомобилем Nissan Terrano, остановившимся на красный сигнал светофора, — пояснили в ведомстве.
Пассажирку «Ниссана» отвезли в больницу с травмами. Сейчас правоохранители проводят проверку. А в прокуратуре взяли на контроль ее результаты.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске водитель японской иномарки сбил пенсионерку. Женщина переходила дорогу в неположенном месте.