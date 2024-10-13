Иномарка и автобус столкнулись в Иркутске

Авария случилась на улице Лермонтова. Судя по опубликованному МВД фото с места происшествия, автобус следовал по маршруту 480. По предварительной информации, пострадал пассажир легковушки. Ему оказали медицинскую помощь. ГИБДД и прокуратура проводят проверку — выясняют причины аварии и оценивают соблюдение законодательства о пассажирских перевозках. Это не первая авария с автобусом за последнее время. Утром 5 октября на той же улице Лермонтова уже было ДТП с автобусом и иномаркой.