Белоруска из Климовичей обворовала известный маркетплейс на 18 тысяч рублей

25-летняя жительница города Климовичи, которая работала в пункте выдачи товаров одного из известных маркетплейсов, обворовала этот интернет-магазин на сумму более 18 тысяч рублей. Про незатейливую схему рассказали в милиции: фигурантка оформляла заказы на себя, через свой личный кабинет. Когда покупки доставляли, в компьютерной программе она оформляла возврат, но сами вещи на склад не отправляла, а оставляла себе или дарила близким.