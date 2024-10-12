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Белоруска из Климовичей обворовала известный маркетплейс на 18 тысяч рублей

В Климовичах сотрудница пункта выдачи интернет-магазина обворовала его на 18 тысяч рублей
Источник: Комсомольская правда

25-летняя жительница города Климовичи, которая работала в пункте выдачи товаров одного из известных маркетплейсов, обворовала этот интернет-магазин на сумму более 18 тысяч рублей. Про незатейливую схему рассказали в милиции: фигурантка оформляла заказы на себя, через свой личный кабинет. Когда покупки доставляли, в компьютерной программе она оформляла возврат, но сами вещи на склад не отправляла, а оставляла себе или дарила близким.

Таким образом она действовала больше года, сумма украденного превысила 18 тысяч белорусских рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали о ДТП с возгоранием, которое произошло в Минске (здесь про это).