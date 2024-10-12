В Таганроге спасатели сняли с дерева распевавшую песни девушку

Необычный вызов поступил спасателям в Ростовской области в пятницу, 11 октября. Об этом сообщили в управлении МКУ «Управление защиты от ЧС» города Таганрога. Очевидцы уличного концерта на дереве обратились к спасателям.
— В службу «112» поступило сообщение от очевидца с информацией о том, что на пересечении Дубильного переулка и улицы Гастелло на дереве сидела девушка и распевала песни, — рассказали специалисты.
К месту сразу же были направлены службы экстренного реагирования.
— Прибыв на место, специалисты установили, что девушка находилась в состоянии наркотического опьянения, — уточняется в сообщении.
Поющую таганроженку сняли с высоты силами спасателей Управления защиты от ЧС Таганрога совместно с экстренными службами. После чего спасенную передали бригаде скорой помощи для госпитализации в БСМП.