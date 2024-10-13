Осквернивший мемориал иностранец организовал незаконную миграцию

Новый поворот появился в уголовном деле против иностранца, который в конце сентября залез на мемориал воинской славы в городе Братске в Иркутской области. Он оказался причастен к организации незаконной миграции. Подробности в материале irk.aif.ru.
«Развесёлая» свадьба
Громкая история произошла в северном городе 25 сентября. Группа иностранцев отмечала свадьбу. В какой-то момент они решили сделать коллективное фото и выбрали для этого мемориал, установленный в честь Победы в Великой Отечественной войне.
Один из участников праздника забрался на сам мемориал. Как 34-летний мужчина позже пояснит следователям, он хотел «проверить свои силы».
Также по информации правоохранительных органов, некоторые другие участники свадьбы танцевали и хлопали в ладоши у Вечного Огня под громкую национальную музыку.
Их личности установили, подозреваемых задержали. СК возбудил уголовные дела по статьям «Вандализм, совершенный группой лиц» и «Осквернение символов воинской славы, совершенное публично».
Местная таджикская диаспора и представители мусульманской общины осудили неприглядный поступок.
Ещё одна свадьба
Казалось бы, дело закрыто. Сотрудники Следкома доведут расследование до конца, будет суд и приговор. Но всплыли новые обстоятельства, и в уголовном деле появилась ещё одна статья.
Так как среди гостей свадьбы были иностранцы, правоохранители одновременно проверяли, законно ли они находятся в России. Как выяснилось, не все.
Тот самый любитель испытать себя, что залез на памятник, теперь проходит подозреваемым по статье «Организация незаконной миграции, совершенная организованной группой».
Выяснилось, что в 2022 году мужчина нашёл местную жительницу, которая вписала в свидетельство о рождении своего сына данные его знакомого. Благодаря фиктивному отцовству, этот знакомый, гражданин Таджикистана, незаконно получил вид на жительство в России.
Ранее сам подозреваемый, как сообщают в СК, вступил с этой же женщиной в фиктивный брак, чтобы самому «легализоваться».
Сейчас иностранец находится под стражей. Его дело находится на контроле у руководителя СК РФ Александра Бастрыкина.
Ранее «АиФ-Иркутск» рассказывали, что в Иркутске задержали членов руководства Узбекского национального центра и Таджикской диаспоры, которые в сговоре с работниками центра дополнительного образования продавали иностранцам документы о якобы успешно сданных экзаменах по русскому языку и истории страны.