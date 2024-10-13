Осквернивший мемориал иностранец организовал незаконную миграцию

Выяснилось, что в 2022 году мужчина нашёл местную жительницу, которая вписала в свидетельство о рождении своего сына данные его знакомого. Благодаря фиктивному отцовству, этот знакомый, гражданин Таджикистана, незаконно получил вид на жительство в России.