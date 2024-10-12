Уфимец-абьюзер стал фигурантом «уголовки» за постоянные избиения сожительницы

В Уфе полиция задержала мужчину за постоянные истязания сожительницы. Об этом рассказала пресс-служба МВД Башкирии.
Сотрудники медицинского учреждения города сообщили в полицию о том, что к ним обратилась женщина с множеством травм. Она рассказала, что незадолго до обращения к врачам пьяный сожитель стал вести себя агрессивно, и у пары вспыхнула ссора. В какой-то момент мужчина рассвирепел и стал избивать уфимку. Выяснилось, что подобное происходит уже давно.
39-летнего абьюзера задержали, он во всем сознался. На него завели уголовные дела по статьям «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» и «Истязание».
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