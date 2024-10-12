В Гродно суд наказал мужчину, убившему топором кошку из-за куска шашлыка

Суд вынес приговор мужчине, убившему топором кошку в Дятловском районе. Про инцидент, случившийся 16 августа 2024 года мы рассказывали ранее: 42-летний житель агрогородка Дворец отмечал свое возвращение из лечебно-трудового профилактория. Во дворе дома он жарил шашлык. В какой-то момент соседская кошка стащила со стола кусок шашлыка, что вывело мужчину из себя. Он взял топор и нанес по шее животного не менее двух ударов, кошка погибла.