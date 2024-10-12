В Гродно суд наказал мужчину, убившему топором кошку из-за куска шашлыка

Суд вынес приговор мужчине, убившему топором кошку в Дятловском районе. Про инцидент, случившийся 16 августа 2024 года мы рассказывали ранее: 42-летний житель агрогородка Дворец отмечал свое возвращение из лечебно-трудового профилактория. Во дворе дома он жарил шашлык. В какой-то момент соседская кошка стащила со стола кусок шашлыка, что вывело мужчину из себя. Он взял топор и нанес по шее животного не менее двух ударов, кошка погибла.
Как выяснило следствие, 18 августа 2024 года фигурант также совершил кражу 100 белорусских рублей.
В ходе разбирательств мужчина полностью признался в содеянном.
Гродненский городской суд вынес приговор.
Приговором суда мужчина признан виновным в жестоком обращении с животным, повлекшим его гибель, совершенном из хулиганских побуждений в присутствии заведомо малолетнего. Ему назначено наказание в виде ареста на срок 3 месяца. Он также признан виновным в краже 100 рублей — ему назначено наказание в виде ареста на срок 2 месяца.
Совокупное наказание — три месяца ареста, помимо этого фигуранта обязали пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания.
Ранее мы писали о том, что белорусские таможенники не пустили в Беларусь несколько фур рыбы из России (и вот почему).