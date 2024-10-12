Два человека пострадали в Бресте из-за столкновения маршрутки и легковушки. О деталях и обстоятельствах ДТП рассказали в ГАИ Брестской области. Авария произошла около 6.30 утра в субботу, 12 октября 2024 года.
«38-летний водитель управлял автомобилем “BYD” и двигался по улице Махновича. По предварительной информации, на перекрестке с улицей Мытной при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с маршрутным транспортным средством “Ford”, — констатировали в ГАИ.
Автомобилем «Ford» управлял 46-летний водитель, машина двигалась во встречном направлении.
В результате аварии водитель автомобиля «BYD» и 70-летняя женщина, находившаяся в салоне авто, получили травмы, они госпитализированы.
Установлено, что на момент ДТП пассажиров в маршрутке не было.
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