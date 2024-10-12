Два человека пострадали в Бресте из-за столкновения маршрутки и легковушки

«38-летний водитель управлял автомобилем “BYD” и двигался по улице Махновича. По предварительной информации, на перекрестке с улицей Мытной при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с маршрутным транспортным средством “Ford”, — констатировали в ГАИ.