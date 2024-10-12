Взрыв прогремел на АЗС в Грозном

Ранее, 27 сентября, на автозаправочной станции в Махачкале произошли три взрыва, за которыми последовало возгорание. На следующий день спасателям МЧС удалось ликвидировать пожар. По их данным, здание автозаправочной станции разрушено, техстанция и столовая горели на площади 500 кв. м. В результате пожара также пострадали две легковые машины и грузовик.