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Взрыв прогремел на АЗС в Грозном

В Ахматовском районе города Грозный на проспекте Мохаммеда Али взорвалась заправка, об этом с места событий сообщили очевидцы.

Отмечается, что огонь охватил все задние. О пострадавших информация уточняется.

По данным корреспондента «Известий», после произошедшего взорвавшуюся цистерну отбросило на сотню метров.

Ранее, 27 сентября, на автозаправочной станции в Махачкале произошли три взрыва, за которыми последовало возгорание. На следующий день спасателям МЧС удалось ликвидировать пожар. По их данным, здание автозаправочной станции разрушено, техстанция и столовая горели на площади 500 кв. м. В результате пожара также пострадали две легковые машины и грузовик.