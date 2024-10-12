Стали известны пять признаков, по которым можно вычислить разговор с мошенником

— Надо всегда помнить пять признаков того, что вы общаетесь с мошенниками. Первый — если звонящий выводит вас на эмоции, не важно, на положительные или отрицательные, и при этом речь идет о деньгах. Второй — так называемое «правило времени», когда человеку не дают подумать и усомниться в своих действиях. Третье — «правило инициативы», то есть звонят всегда вам, — рассказал зам управляющего Отделением Чита Банка России Алексей Позолотин.