Стали известны пять признаков, по которым можно вычислить разговор с мошенником

Сибирякам раскрыли пять главных признаков, по которым можно вычислить мошенника в разговоре. Как сообщает «МК в Чите» со ссылкой на пресс-конференцию УМВД Забайкальского края и отделения Чита Банка России, сейчас мошенники стали более изобретательны в схемах обмана и все чаще прибегают к искусственному интеллекту. Они могут подделать голос собеседника на знакомый вам и видеоизображение.
— Надо всегда помнить пять признаков того, что вы общаетесь с мошенниками. Первый — если звонящий выводит вас на эмоции, не важно, на положительные или отрицательные, и при этом речь идет о деньгах. Второй — так называемое «правило времени», когда человеку не дают подумать и усомниться в своих действиях. Третье — «правило инициативы», то есть звонят всегда вам, — рассказал зам управляющего Отделением Чита Банка России Алексей Позолотин.
Четвертое правило заключается в том, что речь всегда идет о деньгах. А пятое подразумевает получение личных данных. Если в разговоре с неизвестных вы заметили хотя бы одно из перечисленных правил, то немедленно кладите трубку. Также эксперты отмечают, что информацию от собеседников лучше проверять в ведомствах: полиции или банках. А при краже денег сразу обращаться за помощью к полицейским.