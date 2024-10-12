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Что известно о взрыве на АЗС в Грозном

Цистерна с газом взорвалась на проспекте Мохаммеда Али. Она отлетела во двор жилого дома, повредив его угол. Повреждены также несколько автомобилей.

Погибли четыре человека, в том числе двое детей.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Подробности ЧП

  • Цистерна с газом взорвалась на АЗС в Грозном в субботу, начался пожар.

  • В пресс-службе МЧС РФ уточнили, что возгорание возникло на проспекте Мохаммеда Али, д. 14А.
  • Взорвавшая цистерна отлетела во двор жилого дома, повредив его угол.
  • Также повреждены несколько автомобилей.
  • Площадь возгорания составила 900 кв. м.

Информация о пострадавших

  • Четыре человека, включая двоих детей, погибли, сообщили в МЧС РФ.
  • В Минздраве республики сообщили о пяти пострадавших.

Реакция правоохранителей

  • Возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек.
  • На месте происшествия работает следственная группа управления СК РФ по Чеченской Республике.
  • Прокуратура республики начала проверку по этому факту.
  • Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ситуация находится под его личным контролем.

Последствия ЧП

  • АЗС полностью уничтожена.

  • Пожарные тушат дымящийся остов заправки.

пожары
МЧС