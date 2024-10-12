Что известно о взрыве на АЗС в Грозном

Погибли четыре человека, в том числе двое детей.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Подробности ЧП
- Цистерна с газом взорвалась на АЗС в Грозном в субботу, начался пожар.
- В пресс-службе МЧС РФ уточнили, что возгорание возникло на проспекте Мохаммеда Али, д. 14А.
- Взорвавшая цистерна отлетела во двор жилого дома, повредив его угол.
- Также повреждены несколько автомобилей.
- Площадь возгорания составила 900 кв. м.
Информация о пострадавших
- Четыре человека, включая двоих детей, погибли, сообщили в МЧС РФ.
- В Минздраве республики сообщили о пяти пострадавших.
Реакция правоохранителей
- Возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек.
- На месте происшествия работает следственная группа управления СК РФ по Чеченской Республике.
- Прокуратура республики начала проверку по этому факту.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ситуация находится под его личным контролем.
Последствия ЧП
- АЗС полностью уничтожена.
- Пожарные тушат дымящийся остов заправки.