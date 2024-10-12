Миротворцы ООН отказались покинуть позиции на юге Ливана по рекомендации Израиля

«Израильская армия попросила нас покинуть позиции вдоль “голубой линии” (границы между Ливаном и Израилем, названной так по цвету касок размещенных на ней миротворцев ООН — прим. ТАСС), — сказал он. — Однако мы единогласно решили остаться, так как в этой зоне должен развеваться флаг ООН».
10 октября постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон заявил, что Израиль сосредоточен на борьбе с ливанской шиитской организацией «Хезболлах» и рекомендует миротворческим силам ООН на юге Ливана отступить на север на 5 км.
Ранее ВСООНЛ сообщили об обстрелах израильскими военными своего главного штаба и опорных пунктов. Двое миротворцев получили ранения.