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Миротворцы ООН отказались покинуть позиции на юге Ливана по рекомендации Израиля

ПАРИЖ, 12 октября. /ТАСС/. Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) отказались покинуть свои позиции на юге страны, несмотря на рекомендации Израиля. Об этом в интервью Agence France-Presse сообщил представитель миротворческих сил Андреа Тененти.

Источник: Reuters

«Израильская армия попросила нас покинуть позиции вдоль “голубой линии” (границы между Ливаном и Израилем, названной так по цвету касок размещенных на ней миротворцев ООН — прим. ТАСС), — сказал он. — Однако мы единогласно решили остаться, так как в этой зоне должен развеваться флаг ООН».

10 октября постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон заявил, что Израиль сосредоточен на борьбе с ливанской шиитской организацией «Хезболлах» и рекомендует миротворческим силам ООН на юге Ливана отступить на север на 5 км.

Ранее ВСООНЛ сообщили об обстрелах израильскими военными своего главного штаба и опорных пунктов. Двое миротворцев получили ранения.

ООН