Миротворцы ООН отказались покинуть позиции на юге Ливана по рекомендации Израиля

«Израильская армия попросила нас покинуть позиции вдоль “голубой линии” (границы между Ливаном и Израилем, названной так по цвету касок размещенных на ней миротворцев ООН — прим. ТАСС), — сказал он. — Однако мы единогласно решили остаться, так как в этой зоне должен развеваться флаг ООН».