Омский «Авангард» проиграл чемпиону в две шайбы на его льду

Омские хоккеисты в гостевом матче чемпионата КХЛ 12 октября проиграли действующему чемпиону, «Металлургу», со счетом 2:4. Голы у них забили Иван Игумнов и Дамир Шарипзянов.
В первом периоде хозяева очень быстро открыли счет, уже на 34-й секунде забил Маклюков. Чуть более чем через минуту Михайлис это преимущество удвоил — 2:0.
Правда, в этом же отрезке омичи отыграли одну шайбу, когда у них забросил Иван Игумнов, ему пасовал Семен Чистяков. Во второй двадцатиминутке чемпионы однако снова восстановили разницу в два гола, когда Вовченко воспользовался большинством благодаря удалению Рида Буше.
По сути произошло это на экваторе матча, время отыграться еще было. Но в этом сезоне «Авангарду» по сути каждый раз подобный подвиг не под силу. Максимум, что смогли «ястребы» — в третьем периоде, на 44-й минуте, забить еще один гол. Отличился тут у них Шарипзянов, а пасовали Чистяков (снова) и Мартынов.
В оставшееся время же, уже на 59-й минуте, уральцы реализовали еще одно большинство, причем гости в это время в попытке отыграться атаковали уже с пустыми воротами — 4:2. Тут у «Металлурга» забросил Люк Джонсон.
После этого поражения «ястребы» занимают в сводной таблице КХЛ 20-е место с всего 11 баллами. Далее «Авангард» 14 октября сыграет против «Трактора» также на его арене.