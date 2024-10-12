Олбани
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский «Авангард» проиграл чемпиону в две шайбы на его льду

Омские хоккеисты в гостевом матче чемпионата КХЛ 12 октября проиграли «Металлургу»
Источник: Комсомольская правда

Омские хоккеисты в гостевом матче чемпионата КХЛ 12 октября проиграли действующему чемпиону, «Металлургу», со счетом 2:4. Голы у них забили Иван Игумнов и Дамир Шарипзянов.

В первом периоде хозяева очень быстро открыли счет, уже на 34-й секунде забил Маклюков. Чуть более чем через минуту Михайлис это преимущество удвоил — 2:0.

Правда, в этом же отрезке омичи отыграли одну шайбу, когда у них забросил Иван Игумнов, ему пасовал Семен Чистяков. Во второй двадцатиминутке чемпионы однако снова восстановили разницу в два гола, когда Вовченко воспользовался большинством благодаря удалению Рида Буше.

По сути произошло это на экваторе матча, время отыграться еще было. Но в этом сезоне «Авангарду» по сути каждый раз подобный подвиг не под силу. Максимум, что смогли «ястребы» — в третьем периоде, на 44-й минуте, забить еще один гол. Отличился тут у них Шарипзянов, а пасовали Чистяков (снова) и Мартынов.

В оставшееся время же, уже на 59-й минуте, уральцы реализовали еще одно большинство, причем гости в это время в попытке отыграться атаковали уже с пустыми воротами — 4:2. Тут у «Металлурга» забросил Люк Джонсон.

После этого поражения «ястребы» занимают в сводной таблице КХЛ 20-е место с всего 11 баллами. Далее «Авангард» 14 октября сыграет против «Трактора» также на его арене.