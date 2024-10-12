Омский «Авангард» проиграл чемпиону в две шайбы на его льду

По сути произошло это на экваторе матча, время отыграться еще было. Но в этом сезоне «Авангарду» по сути каждый раз подобный подвиг не под силу. Максимум, что смогли «ястребы» — в третьем периоде, на 44-й минуте, забить еще один гол. Отличился тут у них Шарипзянов, а пасовали Чистяков (снова) и Мартынов.