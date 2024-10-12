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В Ростовской области автобус насмерть сбил мотоциклиста

В Шахтах мотоциклист погиб при аварии с автобусом
Источник: Комсомольская правда

В субботу, 12 октября, в Шахтах Ростовской области в ДТП с автобусом погиб 38-летний мотоциклист. Об этом рассказали в отделе пропаганды Управления ГАИ по донскому региону.

— Авария произошла в 15:50 на проспекте Победы Революции, — ввели в курс дела в Госавтоинспекции. — 62-летний водитель пустого автобуса «ПАЗ 320540−33», по предварительным данным, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущества в движении мотоциклу «Хонда», который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП 38-летний водитель мотоцикла от полученных травм, несовместимых с жизнью, скончался на месте происшествия.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, — добавили в управлении ГАИ по региону.