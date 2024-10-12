В Ростовской области автобус насмерть сбил мотоциклиста

— Авария произошла в 15:50 на проспекте Победы Революции, — ввели в курс дела в Госавтоинспекции. — 62-летний водитель пустого автобуса «ПАЗ 320540−33», по предварительным данным, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущества в движении мотоциклу «Хонда», который двигался во встречном направлении.