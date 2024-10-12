Остались без крыши над головой: пожар уничтожил дом уфимской многодетной семьи

Сегодня, 12 октября, в Уфе сгорел дом многодетной семьи. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
Инцидент произошел на улице Флотской. В ликвидации горения было задействовано 18 специалистов и шесть единиц техники МЧС. Пожар ликвидировали, распространение огня на другие строения удалось предотвратить.
К счастью, никто из членов многодетной семьи не пострадал. Они будут какое-то время проживать в пункте временного размещения.
Обстоятельства пожара и его причину дознаватели МЧС намерены установить в ходе доследственной проверки.
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