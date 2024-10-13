Пожар в ресторане Астаны: в Нацгвардии рассказали, как спасли людей

По информации пресс-службы Национальной гвардии МВД РК, гвардейцы во главе с капитаном Дарханом Бакеном немедленно эвакуировали персонал ресторана в безопасное место. Так же сообщили об инцидиенте в пожарную службу и правоохранительные органы. В это время остальные войсковые наряды, не теряя времени, в целях предотвращения взрывов вынесли из кухни заведения газовые баллоны на улицу.