В Чикаго мародеры разграбили грузовой поезд

В американском городе Чикаго неизвестные в дневное время в течение часа грабили грузовой поезд. Об этом сообщает телеканал ABC7.
Ограбление произошло в районе Вест-Сайд в пятницу днем, 11 октября. В инциденте участвовали не менее десяти человек, которые вытаскивали бытовую технику из коробок и грузили ее в автомобили, припаркованные неподалеку от стоящего состава.
«Поезд был остановлен в ожидании перестановки вагонов с партнерским железнодорожным составом, когда воры начали вскрывать контейнеры», — уточнили в транспортной компании Union Pacific.
По заявлению официального представителя компании, шестерых грабителей удалось поймать. Также удалось вернуть часть похищенного имущества.
Одна из очевидцев Принцесс Шоу сообщила, что начала фотографировать воров, как только заметила их, после чего на место происшествия быстро прибыли несколько полицейских машин. Останавливая преступников, полицейские направляли на них оружие. Шоу отметила, что такие ограбления поездов не редкость и происходят регулярно.
Ранее сообщалось, что агент Секретной службы США подвергся нападению вооруженных грабителей в окрестностях Лос-Анджелеса. Агент применил табельное оружие в ходе инцидента, однако информации о том, был ли кто-либо из нападавших ранен, нет.