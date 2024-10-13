В Чикаго мародеры разграбили грузовой поезд

Одна из очевидцев Принцесс Шоу сообщила, что начала фотографировать воров, как только заметила их, после чего на место происшествия быстро прибыли несколько полицейских машин. Останавливая преступников, полицейские направляли на них оружие. Шоу отметила, что такие ограбления поездов не редкость и происходят регулярно.