Под Ростовом муж-меломан напал на жену во время романтического ужина из-за песни

Дмитрий не ограничивал себя в алкоголе. Ему вдруг показалось, что романтики маловато. Он решил сделать атмосферу более интимной и включил на телефоне музыку. Суда по странице мужчины в соцсетях, на которой Дмитрий опубликовал композиции любимых исполнителей, в тот вечер могли звучать песни «Какая ночка темная» — о большой любви, сносящей голову. Либо «Океан» Мари Краймбери — тоже весьма романтичная композиция.