Под Ростовом муж-меломан напал на жену во время романтического ужина из-за песни

В Ростовской области супруги не сошлись в музыкальных вкусах, за что оба и поплатились. Один — свободой, вторая — здоровьем. А причиной конфликта стала песня.
ЗАХОТЕЛ ДОБАВИТЬ РОМАНТИКИ.
Тот вечер супруги решили посвятить друг другу. Елена приготовила ужин, достала новую скатерть и красиво сервировала стол. Пара открыла бутылку вина. В общем, вечер начался душевно.
Дмитрий не ограничивал себя в алкоголе. Ему вдруг показалось, что романтики маловато. Он решил сделать атмосферу более интимной и включил на телефоне музыку. Суда по странице мужчины в соцсетях, на которой Дмитрий опубликовал композиции любимых исполнителей, в тот вечер могли звучать песни «Какая ночка темная» — о большой любви, сносящей голову. Либо «Океан» Мари Краймбери — тоже весьма романтичная композиция.
Но вот Елена не оценила музыкальные предпочтения супруга. Если вначале она спокойно отнеслась к репертуару, то когда на репите в десятый раз прозвучала одна и та же песня, сделала замечание.
ПРОСНУЛСЯ ОТ СТОНОВ.
Как позже расскажет мужчина в суде, он проигнорировал просьбу, но Елена не унималась.
— В итоге после очередного замечания из-за песни я вышел из себя, — расскажет он на допросе.
Дмитрий схватил кухонный нож и дважды ударил им женщину в живот.
— Я очень испугался, зачем-то согнул лезвие и бросил в ведро с водой. Лена после этого еще что-то мне говорила, а потом уснула. Я тоже пошел отдыхать.
Через пару часов мужчина проснулся от стонов жены. Она была вся в крови. Алые пятна оказались и на новой скатерти. Позже кухонный текстиль станет одним из вещдоков.
«ОЧЕНЬ ПЕРЕЖИВАЛ ЗА НЕЕ».
Дмитрий понял, что у жены крайне тяжелое состояние. Он пошел к соседу и попросил того вызвать скорую помощь.
— В больницу поехал с Леной, очень переживал за нею.
В БСМП Дмитрия и задержали сотрудники полиции. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Дмитрий уже предстал перед судом. Он сказал, что очень раскаивается и сожалеет о том, что натворил. Мужчину приговорили к двум годами лишения свободы в колонии общего режима.
Елена, которой врачи сумели сохранить жизнь, пообещала Дмитрию, что дождется его освобождения. Женщина объяснила это тем, что все обиды в прошлом, ведь сердцу не прикажешь.