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Дело возбуждено по факту избиения подростка водителем автобуса в Раменском

В Раменском возбуждено уголовное дело по факту избиения подростка водителем автобуса, сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«Следственным отделом по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области по информации СМИ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (“Хулиганство”). Из публикации следует, что 11 октября 2024 года подросток попросил водителя рейсового автобуса довезти его до пункта назначения бесплатно из-за отсутствия денег на проезд. Однако по окончании поездки мужчина потребовал оплаты, а затем вышел за юношей и избил его», — говорится в материале.

Как отмечается, действия водителя пресекли прохожие, которые заступились за подростка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что Раменская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств конфликта с участием водителя пассажирского автобуса № 47.