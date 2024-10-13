Олбани
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина пытался вынести из супермаркета на Тимирязевской улице шампунь на 4 тыс. руб

Мужчина пытался вынести из супермаркета на ул. Тимирязевская шампунь на 4 тыс. руб., злоумышленника арестовали. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«Весьма странным, а точнее криминальным, способом хотел заработать деньги 41-летний мужчина. Он решил пойти в магазин, украсть товар и продать его. Зайдя в супермаркет на ул. Тимирязевская, он сложил в рюкзак несколько флаконов с шампунем общей стоимостью более 4 тыс. руб. и прошел через линию касс. В этот момент сотрудники окликнули его, злоумышленник выбежал на улицу, достал нож и с целью удержания похищенного имущества начал угрожать им окружившим его продавцам и очевидцам. Фигурант был задержан прибывшими на место правоохранителями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с учетом позиции Коптевской межрайонной прокуратуры суд заключил обвиняемого в разбое фигуранта (ст. 162 УК РФ «Разбой») под стражу. Его привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре.