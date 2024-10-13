Мужчина пытался вынести из супермаркета на Тимирязевской улице шампунь на 4 тыс. руб

«Весьма странным, а точнее криминальным, способом хотел заработать деньги 41-летний мужчина. Он решил пойти в магазин, украсть товар и продать его. Зайдя в супермаркет на ул. Тимирязевская, он сложил в рюкзак несколько флаконов с шампунем общей стоимостью более 4 тыс. руб. и прошел через линию касс. В этот момент сотрудники окликнули его, злоумышленник выбежал на улицу, достал нож и с целью удержания похищенного имущества начал угрожать им окружившим его продавцам и очевидцам. Фигурант был задержан прибывшими на место правоохранителями», — говорится в сообщении.