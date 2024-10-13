Al Arabiya: Израиль наносит мощные удары по населённым пунктам в Ливане

Израильская авиация и артиллерия осуществляют интенсивные атаки на несколько поселений, находящихся на юге и востоке Ливана, информирует телеканал Al Arabiya.
По данным журналистов, после полуночи по ливанскому времени (совпадает с мск) сильному обстрелу подверглись два населённых пункта на юге — Айта Аш-Шааб и Рамия.
Именно здесь израильские силы пытались проникнуть на территорию Ливана. Более того, как информирует телеканал, бульдозер ЦАХАЛ осуществил попытку пересечь ливанскую границу, однако был встречен огнём со стороны бойцов «Хезболлы».
Также армия Израиля нанесла удары по населённым пунктам Ханин и Шакра, а вдобавок к этому, атакам подвергся Юнин, который располагается на востоке в долине Бекаа.
Ранее сообщалось, что «Хезболла» ударила ракетой по бульдозеру израильских военных в южной части Ливана.